Der Kälteautomat MULTICONTROL MCC COOL ist speziell für die verlustfreie Aufnahme des Ausdehnungsvolumens und die Druckkonstanthaltung in Klima- & Kaltwassersystemen entwickelt worden. Durch seine hochwertige „Stainless Steel“-Bauweise bietet er einen optimalen Schutz vor Korrosion und garantiert damit die Langlebigkeit der gesamten Anlage. Dies ist besonders in Systemen mit niedrigen Temperaturen von entscheidender Bedeutung, da hier oftmals Kondensat entsteht.

In Kombination mit dem SpiroVent Superior S600 Vakuumentgaser, der unerwünschte Luft, Mikroluftblasen und Gase zuverlässig aus dem System entfernt, wird eine deutliche Leistungssteigerung erzielt. Die regelmäßige Entfernung von Luft und Gasen sorgt dafür, dass das Wasser sauber bleibt, Korrosion vorgebeugt wird und die gesamte Anlage effizienter arbeiten kann. Das Resultat: eine erhöhte Lebensdauer des Systems und signifikante Einsparungen bei den Energiekosten.

„Was bei Heizungsanlagen mittlerweile Standard ist, wird bei Klima- und Kaltwassersystemen noch immer unterschätzt, obwohl kaltes Wasser wesentlich mehr Gase aufnehmen kann als warmes. Erwärmt sich das Wasser in einem Fluss zu stark, verringert sich der Sauerstoff und es kann zum Fischsterben kommen. Vakuumentgasen ist aufgrund der Gaslöslichkeit in Kaltwassersystem am wirksamsten. Ohne Gase im System ist ein störungsfreier Betrieb und maximale Kostenersparnis garantiert.“, erklärt Joachim Galler, Handlungsbevollmächtigter Vertriebsingenieur bei Eder Spirotech.