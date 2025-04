Die ICO 2 NA ist eine innovative und kompakte Verbundanlage für das Kältemittel R744 (CO 2 ). Sie verfügt über ein Wetterschutzgehäuse in modernem Design und eignet sich für die Montage auf sehr begrenzten Stellflächen. Sie ist als NK-Verbund mit einer Kälteleistung von 20 bis 46 kW sowie als Boosteranlage mit einer NK-/TK-Kälteleistung von 10 bis 42 kW / 3,6 bis 11 kW erhältlich und bedient ab sofort kleinere Supermärkte und Shops, die über mehrere Kühlstellen verfügen. Ein für die jeweilige Anwendung passender Gaskühler kann mitgeliefert werden. Dank dem schallisolierten Wetterschutzgehäuse und den kompakten Abmessungen (800 mm x 1000 mm) kann diese Verbundanlage ideal transportiert und praktisch überall platziert werden. Alle vier Wände des Gehäuses verfügen über Türen, die die Inbetriebnahme und den Service einfach machen. Die Baureihe erlaubt umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten: Sie ist mit halbhermetischen Verdichtern der Marken Dorin oder Bitzer sowie mit verschiedenen elektronischen Steuerungen und einer Reihe von Zubehörteilen wie beispielsweise ein WRG-Modul erhältlich. Um auch in heißen Klimazonen eine optimale Effizienz zu gewährleisten, ist die ICO 2 NA standardmäßig für einen Druck von 130 bar ausgelegt.