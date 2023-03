Bei der Heizleistungsberechnung wird vom energetisch mutmaßlich ungünstigsten Raum eines Gebäudes ausgegangen (in Anlehnung an ÖNORM EN 12831). Dieser Raum hat eine hohe Wärmestromdichte. Das heißt, es wird dort am meisten Wärme aus dem Raum über große Fensterflächen, Außenflächen und wenig beheizte oder unbeheizte angrenzende Räume abgegeben. Unter Umständen kann es auch notwendig sein, weitere Räume zu berechnen. In der Regel ist aber eine Berechnung ausreichend, um zu erkennen, ob Handlungsbedarf besteht.

Folgende Daten werden zur Heizleistungsberechnung benötigt:

U-Werte aller Bauteile der Raumumschließungsflächen (Boden, Wände, Decke, Fenster, Türen)

Abmessungen des Raumes, der Türen und Fenster

Abmessung des Heizkörpers bzw. der Heizkörper im Raum

Nach Eingabe der Daten lässt sich mit nur wenigen Klicks ermitteln, ob die Heizkörpergröße ausreicht. Erweist sich der Heizkörper als zu klein, kann mit dem Heizleistungsrechner geprüft werden, ob mit einem größeren Heizkörper eine niedrigere Vorlauftemperatur erreicht werden kann.