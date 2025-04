Entgeltliche Einschaltung

Energieeffizienz : Energieeinsparung bei Heizungs- und Dampf- und Kälte-Verfahren

Energie- und Ressourceneinsparung sind Ziele des Unternehmens Baelz. Im Fokus dabei die Vereinfachung von Heizungs-, Warmwasser-, Dampf und Kälteanlagen in Industrie, Verwaltung, Wohngebäuden und in Krankenhäusern. Die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Anlagen von Baelz, alle made in Germany, führen dabei zu enormen CO2-Einsparungen.