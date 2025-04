In Klassenzimmern kommt es durch die Schülerzahl automatisch zu höheren CO 2 -Konzentrationen in der Raumluft. Die ATREA-Lüftungsgeräte Duplex Inter-H sorgen automatisch für Abhilfe. Ein integrierter Sensor misst die CO 2 -Konzentration im Raum sorgt für einen völlig autonomen und äußerst energieeffizienten Betrieb des Geräts. Der Präsenzmelder im Raum sowie das einstellbare Wochenprogramm ermöglichen es, die Anforderungen der Mittelschule Schwechat maximal zu erfüllen.

Mit einem Geräuschpegel von 32dB(A) sind die Geräte im Betrieb zudem kaum wahrnehmbar und stellen somit einen störungsfreien Lehrbetrieb sicher.