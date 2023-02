Systemair war aber auch durch seine Produkte auf der Expo in Dubai vertreten: Im schwedischen Pavillon sorgten zehn Systemair-Lüftungsgeräte und ein Kaltwassersatz für frische Luft und ein komfortables Raumklima. Im Vergleich zu den in der Region herkömmlich verwendeten Lüftungs- und Klimatisierungslösungen bedeutete das eine erhebliche Einsparung an Energie sowie CO2-Belastung für die Umwelt.