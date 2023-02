Der MAC500c verfügt über eine unauffällige magnetische Abdeckung, ist leise im Betrieb und einfach zu bedienen. Das Gerät wurde für einen dauerhaften Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert, in denen sich Personen und Tiere aufhalten können. Durch seine Technologie reinigt er nicht nur die Raumluft, sondern reduziert auch Gerüche. „Der MAC500c saugt dabei nicht nur die Luft aus der Umgebung an, sondern gibt darüber hinaus Aktiv-Sauerstoff ab: Das reduziert Viren in der Raumluft sowie auf Oberflächen“, erklärt Helmut Peböck, Geschäftsführer der Peböck Group. Die Einbauvariante lässt sich dabei einfach und dezent in der Wand oder der Decke integrieren.