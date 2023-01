Kürzlich hat sich der Vorstand der LU-VE S.p.A. getroffen, um die Beschlüsse der Sitzung, nach dem Tod des betrauerten Präsidenten, Dr. Iginio Liberali, zu verabschieden. Diese Sitzung, hat am 22. Dezember 2022 stattgefunden.

Der Vorstand hat den unschätzbaren menschlichen und beruflichen Wert von Herrn Iginio Liberali sowie seine Kompetenzen in Bezug auf die Geschäfts- und Handelsdynamik als unersetzlich angesehen. Sein Ableben berührt jedoch weder die Funktionsfähigkeit des derzeitigen Verwaltungsrats und seiner internen Ausschüsse (in denen Herr Liberali kein Mitglied war) noch die Rechtmäßigkeit der Zusammensetzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Bereitstellung der Satzung und Gesetz (Unabhängigkeit und ausgewogenes Geschlechterverhältnis).

Auf Vorschlag des Vergütungs- und Ernennungsausschusses und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses hat der Vorstand daher beschlossen, Dr. Iginio Liberali nicht durch ein neues Mitglied zu ersetzen. Jegliche Entscheidung wurde der im kommenden April stattfindenden Hauptversammlung vorbehalten, die auch über die Erneuerung des derzeitigen Verwaltungsrats entscheiden soll, dessen Ernennung mit der Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2022 ausläuft.

Der Verwaltungsrat hat den CEO, Dr. Matteo Liberali, bis zum Ablauf der Amtszeit des derzeitigen Vorstandes als Vorsitzenden ernannt, wobei alle ihm bereits übertragenen Befugnisse beibehalten werden und unverändert bleiben.