Das SystemairCAD soll die Auswahl und Konfiguration der passenden Geniox Go-Einheit, die für das jeweilige Projekt optimiert ist, erleichtern. Einfach zu bedienende BIM-Tools ermöglichen zudem die präzise Planung und Implementierung von Geniox Go in BIM-Modelle. Die Gehäusekonstruktion ist bei allen Varianten gleich, ebenso wie alle wichtigen Komponenten. Systemair Access ist ebenfalls für alle Varianten verfügbar und soll für eine problemlose Konfiguration, Inbetriebnahme und BMS-Integration sorgen. Mit Geniox Go will Systemair eine Komplettlösung bieten, die Anwendenden dabei hilft, Projektziele in allen Phasen zu erreichen – vom Konzept bis zur Fertigstellung.