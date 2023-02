Nicht erst seit der Pandemie, bereits mit der Einführung von KWL-Anlagen (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) hat das Thema „Lüftung“ eine ganz zentrale Bedeutung innerhalb der Haustechnik eingenommen. Bei Neubauten gestaltet sich die Planung und Ausführung relativ einfach. Die gesamte Lüftungsanlage wird bereits im Vorfeld mit eingeplant und sämtliche Komponenten, wie: Lüftungsanlage, Zu- und Abluftgitter bzw. Hauben, Rohre, Bögen, Halterungen und Kabel werden von vornherein so geplant und konfektioniert, dass sie nach Fertigstellung nicht sichtbar sind. Entscheidet sich der Bauherr für eine dezentrale Lösung, so werden die Räume und die Luftströme so geplant, dass das gesamte System nahezu einwandfrei und effizient arbeiten kann.

Eine besondere Herausforderung besteht dann, wenn Lüftungsanlagen nachträglich, im Rahmen einer Sanierung, installiert werden sollen. Zentrale Lüftungsanlagen scheiden hier in der Regel bereits im Vorfeld aus, weil der bauliche, technische und finanzielle Aufwand einer Installation zu groß ist. Alternativ werden dann dezentrale Lüftungsanlage bevorzugt eingesetzt. Hier lässt allerdings die Zufriedenheit und Effizienz oft zu wünschen übrig. Der Grund dafür liegt in der ursprünglichen Raumaufteilung, sowie bei den baulichen Gegebenheiten. Ein optimaler, auf das dezentrale System abgestimmter, Luftstrom kann nicht immer erreicht werden. Die Anlagen können nur schwer aufeinander abgestimmt werden, was zu Lasten der Effizienz geht und zur Unzufriedenheit der Bewohner führt.