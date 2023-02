Nicht nur in sein neues Werk in Oberösterreich will Windhager investieren, sondern auch in die Kessel-Produktion in Seekirchen/Zaisberg. Diese soll umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Windhager investiert laut eigenen Angaben einen zweistelligen Millionen-Betrag in die Anschaffung innovativer Fertigungstechnologien. Neben einer vollautomatisierten Kessel-Schweißanlage soll auch eine neue Faser-/Laser-Schneideanlage die Fertigungskapazitäten um das Dreifache erhöhen. „Der Standort in Seekirchen wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle für die Windhager Unternehmensgruppe spielen. Mit diesen Investitionen setzen wir starke Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens und sichern damit gleichzeitig viele Arbeitsplätze in der Region“, erklären die beiden Windhager Geschäftsführer Stefan Gubi und Roman Seitweger. Bereits Ende 2022 soll die neue Windhager Kesselfertigung in den Vollbetrieb gehen. Windhager verfügt dann über die modernste Biomasse-Kesselproduktion in Österreich.