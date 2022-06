Was kommt, wenn Putin den Gashahn zudreht?

Während die Sorge vor einem kompletten Gas-Lieferstopp aus Russland steigt, versucht die Regierung in Österreich zu beruhigen. Die heimischen Gasspeicher seien bereits zu 41 % wieder befüllt und die Gasversorgung gesichert. Trotzdem beschließt die Koalition (ÖVP & Grüne) am Sonntag, dass das bereits stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach wieder hochgefahren werden soll, falls sich der Gas-Engpass zuspitzen sollte.

Die Kritik am möglichen Comeback der Kohle lässt nicht lange auf sich warten. Die SPÖ spricht von einem ineffektiven „Verzweiflungsakt“, Klimaschützer (m/w) warnen vor einem „inakzeptablen“ Rückschritt in der Klimapolitik. Es brauche echte Anreize zum Energiesparen, fordern auch Klima-Ökonomen, das neue Energie-Effizienz-Gesetz sei längst überfällig.

Möglichkeiten wie erneuerbares Grüngas, Biogas, Brennstoffzellen-Heiztechnik, miniBHKWs, erneuerbare Brennstoffe (PtL, PtX,…) oder ein detaillierter Aktionsplan zum Energiesparen (bei Strom und Wärme) kommen gar nicht oder kaum im Wortschatz heimischer Politiker vor, geschweige denn als Anreiz in Form entsprechender Förderungen.

Setzt die österreichische Politik auf die richtigen Maßnahmen, um sich aus der russischen Gas-Abhängigkeit zu befreien? Wie gut schützt ein reaktiviertes Kohlekraftwerk vor einem Versorgungs-Engpass? Kommen jetzt Kohle, Flüssiggas und noch mehr Windräder? Was könnte/sollte die Politik tun, wenn die Energiepreise weiter steigen?

Diese und weitere Fragen werden am Dienstag, 21. Juni 2022, um 22:25 Uhr auf PULS 4 in „Pro und Contra“ diskutiert. Folgende Gäste erwartet Moderatin Gundula Geiginger bei der Diskussion:

Johannes Schmuckenschlager, Sprecher Umwelt und Klimaschutz, Nationalratsabgeordneter, ÖVP und Präsident Landwirtschaftskammer NÖ

Lukas Hammer, Sprecher Klimaschutz und Energie, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin, Greenpeace

Matthias Krenn, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft

Wolfgang Anzengruber, Vertreter CEOs for Future, früher Vorstand Verbund