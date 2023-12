2024 ist Vaillant ein international ausgerichtetes Unternehmen, das einem breiten Kundenspektrum maßgeschneiderte Produkte und Systeme sowie Dienstleistungen für hohen Wohnkomfort anbietet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Nutzung erneuerbarer Energien zur Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Warmwasser.

Das Unternehmen befindet sich nach wie vor vollständig in Familienbesitz und vereint acht multinationale Marken, die weltweit vertreten sind.

„Vaillant sieht sich gerade im großen Jubiläumsjahr 2024 als Teil der Lösung für die Wärmewende, denn bereits im vergangenen Jahrzehnt wurde der strategische Fokus klar auf energiesparende und umweltschonende Lösungen für Heizung und Warmwasser gelegt“, betont Markus Scheffer, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria.



Ein wegweisender Meilenstein war die Eröffnung der Megafabrik für Wärmepumpen in Se-nica im Jahr 2023. Mit dem neuen Werk in der Slowakei verdoppelt Vaillant seine Produktionskapazität auf deutlich über eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr. Je nach Marktnachfrage kann das Werk auf eine Kapazität von einer Million Wärmepumpen pro Jahr erweitert werden. Eine wichtige Investition in die europäische Heizungszukunft.