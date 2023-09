In der Raumwärmeerzeugung in Österreich konnten Holzbrennstoffe ihren Vorsprung gegenüber Heizöl und Erdgas weiter ausbauen - so lässt sich dies den Zahlen der neuen Erhebung von Statistik Austria entnehmen (Einsatz aller Energieträger nach Verwendungszweck – in Gigajoule (GJ)). Rund 34 % der Raumwärmeerzeugung der Haushalte wurden 2021/22 durch Scheitholz-, Pellets- oder Hackgutheizungen gedeckt. Rechnet man die Fernwärme aus Biomasseheizwerken und Holzheizkraftwerken hinzu, steigt der Anteil auf rund 41 %. Im Vergleich: Auf die Plätze zwei und drei, Erdgas und Heizöl, entfielen 2021/22 jeweils rund 19%.*

Seitens des Österreichischen Biomasse-Verbandes erklärt man eine Steigerung des Einsatzes von Holzbrennstoffen in Einzelfeuerungen in der Periode 2021/22 im Vergleich zu 2019/20 um fast 9 % durch ein vergleichsweise kühles Jahr 2021, aber auch durch den Nachfrage-Zuwachs nach Holzheizungen und Holzbrennstoffen 2022 im Zuge des Ukraine-Krieges.

Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischem Biomasse-Verbandes, erklärt: