Alle mobilen Heizzentralen von Hotmibilsind ab dem Baujahr 2021 mit dem neuen, digitalen Fernsteuerungstool Hotcontrol ausgestattet. Darüber sind alle in der Anlage verbauten Komponenten, wie z.B. Heizkessel, Pumpe und Tank - unabhängig vom Hersteller - steuerbar. Dies passiert entweder direkt über das am Schaltschrank verbaute Touchpad oder via Internet von jedem beliebigen Ort aus. Das dafür genutzte Betriebssystem und Endgerät spielt hier keine Rolle.