Resideos Komfortlösungen lassen sich in jedes Zuhause integrieren. Die Produkte des Unternehmens werden seit über 100 Jahren von Fachbetrieben gewählt, wenn es um die Regelung von Heizung und Gebäuden geht. Auch das Wasserportfolio von Resideo steht seit Jahrzehnten für Qualität, Service und Installationskomfort. Im Jahr 2020 führte das Unternehmen für diesen Bereich den Produktgruppennamen Braukmann wieder ein, um seine mehr als 75-jährige Erfahrung auf dem europäischen Markt zu betonen.



Mit der 5-Jahres-Garantie will Resideo die Zuverlässigkeit und Qualität seiner Honeywell Home Komfort- und seiner Resideo Braukmann-Wasserprodukte jetzt unterstreichen. „Installateure und Hausbesitzer wollen Produkte, die zuverlässig sind. Unsere erweiterte Garantie gibt ihnen diese Sicherheit und zeigt gleichzeitig das Vertrauen, das wir in die Zuverlässigkeit unserer Komfortlösungen haben", sagt Mario Moura, Products and Solutions EMEA Managing Director.



Die Fünf-Jahres-Garantie wird exklusiv den direkten Vertriebspartnern auf mehr als 2.000 Produkte angeboten und unterliegt den Verkaufsbedingungen des Unternehmens. Die vollständige Produktliste sowie die Garantiebedingungen sind unter resideo.com/5-jahres-garantie zu finden.