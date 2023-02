Für eine optimale Leistung und lange Lebensdauer der Plattenwärmetauscher ist eine regelmäßige Rekonditionierung notwendig. Bei richtiger Reinigung und Wartung vermeiden die Geräte darüber hinaus CO2-Emissionen. Das neue 5.200 m² große Alfa Laval Service Center in Frechen leistet den gesamten Prozess der Rekonditionierung wie am Fließband an einem Ort und ohne Unterbrechungen. Vollautomatische Systeme wie eine Anlage für Flüssigstickstoff oder eine Chemiebadanlage setzen mit ihrer Effektivität und ihren Sicherheitsstandards weltweit Maßstäbe.