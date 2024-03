Die vorgestellten Innovationen der Aussteller, die unter anderem auch aus Polen, Italien, China oder Spanien nach Frankfurt reisen, haben das Potenzial, bis 2030 mehrere Millionen Tonnen CO 2 einzusparen. Erneuerbare Energien, die am Gebäude selbst erzeugt werden, verbessern die Klimabilanz zusätzlich. Auch die zunehmende Elektromobilität senkt den CO 2 -Ausstoß. Damit verbunden steigt die Nachfrage nach Ladepunkten in Privathaushalten, Mietshäusern, Einkaufszentren und bei Arbeitgebern. Auf der Light + Building werden daher zentrale Lösungen für die Ladeinfrastruktur vorgestellt und diskutiert.



Alle Infos zum kompletten Programm der Light + Building bietet der Eventkalender.