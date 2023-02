Eine Besonderheit von PEAK ist die Verbindung der Recyclinggarne mit der sogenannten 37.5-Technologie. Sport-Insidern ist das patentierte Gewebe bereit bekannt: Seine hochfunktionellen Fasern enthalten Partikel aus Aktivkohle, die Feuchtigkeit und Wärme aufnehmen oder abgeben können. Bei körperlicher Anstrengung beschleunigen die Aktivpartikel das Verdunsten der Feuchtigkeit, die beim Schwitzen entsteht und damit den Abtransport der Wärme. Ist dem Träger oder der Trägerin kalt, speichern die Aktivpartikel die vom Körper ausstrahlende Wärme. So behält die Hautoberfläche konstant eine Temperatur von etwa 37,5°C. Das geschieht ohne den Einsatz zusätzlicher chemischer Stoffe. Diese Trageeigenschaften soll MEWA PEAK zudem auch nach vielen industriellen Wäschen behalten. MEWA PEAK ist für Beschäftigte in Industrie und Handwerk konzipiert und soll sich flexibel jeder Figur anpassen. Elastische Einsätze in Jacke und Hose sorgen dabei für Bewegungsfreiheit. Und abriebstabile Einsätze verstärken Knie-, Ellenbogen- und Schulter-Bereiche und vergrößern dadurch gleichzeitig die Strapazierfähigkeit der Kleidungsstücke.