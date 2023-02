Der eingebaute Lernmechanismus orientiert sich hierbei an den Bedürfnissen des Systems und verhindert maximalen Volumenstrom, wenn dieser nicht benötigt wird. Somit wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Delta T (DT) - Begrenzung eingreifen muss, welche zu einem Komfortverlust führen würde. Aufgrund der automatischen Voreinstellungen kann die Installation schnell erfolgen, da die Anlage keinen Strom benötigt und der Installateur nicht mehrmals jedes Ventil anpassen muss. Das Ventil wird somit ‘out of the box’ installiert.