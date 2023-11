Für Fachleute warten auf der Bühne 1 der AACI aufschlussreiche Programmpunkte, die für das Geschäft jetzt und in Zukunft relevant sind/ sein können (hier ein Auszug):• Wärmepumpen als Ersatz für Gasthermen in Mehrfamilienhäusern



• Sind Klimaanlagen und Wärmepumpen wirklich zu laut? (Joachim Jira)



• Wärmepumpen-Evolution: Rahmenbedingungen und Innovationen für zukunftsfähige Sanierungen



• Die Überarbeitung der F-Gase-Verordnung sowie PFAS-Verbote lt. REACH – aktuellste Infos aus erster Hand



• Die Bewilligung einer Kälteanlage aus Sicht der Behörde, an Beispielen von CO2 als Kältemittel und brennbaren Kältemitteln



• Nachhaltige und effiziente Großwärmepumpen Lösungen mit CO2 (Thomas Zinnöcker)



• Podiumsdiskussion: F-Gase-Verordnung (neu), PFAS, REACH & Co. – Segen oder Fluch für die Branche?