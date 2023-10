Die erste Stärkung gab es bei der Begrüßung mit Bier und Essen. Dann hieß es schon Kajüten erkunden, Segel setzen und beim freien Training ein Gefühl für das Boot bekommen, damit bei der Regatta alles wie am Schnürchen klappt.

Bei der Regatta gab es viele spannende Momente und Kopf-an-Kopf-Rennen, denn die 80 Boote segelten immer hart am Wind und oft nur um Haaresbreite aneinander vorbei. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten hatten die Seglerinnen und Segler alle Hände voll zu tun. Die drei Schnellsten: Installateure (Crew Oberwart 1, Wörgl 4 und Eisenstadt 1), Industrie (Geberit, Villeroy & Boch, Duka), Blaues Band (Geberit)



Wild ging es auch bei der Ochsner Schlauchbootregatta zu, die den Ehrgeiz der Teilnehmer weckte. Bei herrlichem Wetter und malerischem Sonnenuntergang gaben die Paddler alles. So viel Bewegung an der frischen Luft macht hungrig, deshalb gibt es beim ISZ-Cup am Abend immer ein reichhaltiges Abendessen, Musik und Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen und Pläne für den nächsten zu schmieden.