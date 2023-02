„Eine Lehre ist eine perfekte Startrampe ins Berufsleben“, erklärt EuroSkills-Initiator Josef Herk. „Vielen ist gar nicht bewusst, welche Möglichkeiten dieser Berufseinstieg eröffnet. Lehrlinge und Lehrabsolventen werden von den Betrieben händeringend gesucht. Dass sich immer mehr junge Frauen für klassische Handwerks- und technische Berufe entscheiden, ist ein äußerst positives Signal“, so Herk. „Umso mehr freut es mich, dass es gelungen ist, den jungen Fachkräften bei den EuroSkills in Graz eine Bühne bieten zu können.“

Malerin Lisa Janisch, die bei den EuroSkills in Göteborg 2016 Gold holte, spricht auch als Botschafterin für die Heim-EM jungen Frauen in Männerdomänen Mut zu: „Es erfordert oft viel Mut, wenn man in so genannten Männerdomänen einsteigen will. Doch der Blick über den eigenen Tellerrand macht sich rasch bezahlt. Wir brauchen junge engagierte Frauen, die für Technik und Handwerk brennen."