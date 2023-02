„Der Ruf nach Sonnenenergie ist so groß wie nie zuvor und ungebrochen. Jeder, der sich diese Förderung abholt, investiert in die lokale Wirtschaft und in die klimafreundliche Zukunft. Das bedeutet: 100 Prozent sauberer Sonnenstrom auf einer Million Dächern in Österreich bis 2030“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und fährt fort: „Ich freue mich über die zusätzlichen 20 Millionen Euro für die Photovoltaik-Offensive – denn so gelingt uns die Energiewende mit Sonnenstrom. Gleichzeitig sorgt dieser Photovoltaik-Ausbau in den kommenden Monaten und Jahren für viele PV-Installateur*innen, also Arbeitsplätzen in unseren Regionen und Gemeinden. Denn mit Klimaschutz bauen wir eine gute Zukunft und das ist der absolute Job- und Wirtschaftsmotor.“