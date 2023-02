"Es macht uns stolz das von unseren Eltern übernommene Unternehmen weiterführen und ausbauen zu können. Die Liebe zur Biomasse und unsere Technik-Affinität wurde uns quasi in die Wiege gelegt. Wir arbeiten jeden Tag mit Herzblut am Thema Biomasseheizungen und deren Weiterentwicklung, sowie an der Reduktion der Emissionswerte. Wir sind bestrebt das Beste für unsere Mitarbeiter, unser Unternehmen, unsere Kunden und für alle, die mit uns zusammenarbeiten, zu erreichen. Ein Preis wie dieser zeigt, dass sich all die Mühen lohnen und es wert sind, jeden Tag aufs Neue weiterzumachen", so die beiden Geschäftsführer Anton und Markus Hargassner.