Otto Kirchner wechselte in die Otto Kirchner Beteiligungen SE (OKiB SE), die als Holding sämtliche Geschäftsanteile der Fränkirsche Unternehmensgruppe hält. Für die nächsten knapp zwei Jahre wird er diese Aufsichtsfunktion als geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der OKiB SE ausführen. „Jede berufliche Laufbahn neigt sich einmal dem Ende entgegen. Mit 68 Jahren bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es auch für mich allmählich an der Zeit ist, den Staffelstab an die nächste Generation zu übergeben“, so Otto Kirchner. „Ein geordneter Generationenwechsel ist für ein Familienunternehmen überlebenswichtig. Deshalb haben wir uns frühzeitig Gedanken gemacht und die Weichen für die Zukunft gestellt. Ich bin froh, dass mein Sohn diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt und bin sicher, dass er die Firmenphilosophie der Familie Kirchner in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen wird.“