Ein enger Austausch mit Fachhandwerksbetrieben ist Heizungstechnikspezialist Vaillant und Pumpenhersteller Wilo ein großes Anliegen. „Daher ist es für uns naheliegend, mit Vaillant auch in dieser Hinsicht zu kooperieren“, erklärt Robert Baumann, Verkaufsleiter OEM bei der Wilo Group, anlässlich des Fachhandwerker-Infotages, der ersten gemeinsamen Veranstaltung dieser Art der beiden Unternehmen.

Mit Steffan Rumpler und Michael Daniel (beide Vaillant) sowie Robert Baumann (Wilo), präsentierten drei ausgewiesene Fachexperten spannende Heizungssanierungsfälle, herausfordernde Einbausituationen und deren Lösungen. Neben den Themen Hydraulik und Systemdruck gingen die Referenten in ihren Vorträgen speziell auf nachhaltige Heiz- und Klimatechnik mit Schwerpunkt Wärmepumpen ein.

Den rund 30 Teilnehmenden, die der Einladung in das Vaillant Kundenzentrum in Wien folgten, wurde natürlich auch ein informativer Überblick zu aktuellen Produkten und deren Einsatzmöglichkeiten geboten. Die Fragerunden waren spannend und sorgten für Gesprächsstoff beim gemütlichen Ausklang mit Imbiss.

„Besonders wichtig war uns, genügend Raum für Diskussion zu bieten. Sowohl wir als Produzenten als auch unsere Fachpartner profitieren davon, komplexe Fragestellungen aus dem Alltag gemeinsam zu erörtern. So können wir voneinander lernen – und das hilft dabei, unser Angebot weiter zu optimieren und gemeinsam nachhaltige Lösungen im Markt zu etablieren“, betont Steffan Rumpler, Manager Training von Vaillant Group Austria, der überzeugt ist, dass dem erfolgreichen Auftakt weitere Kooperationsveranstaltungen mit Wilo folgen werden.