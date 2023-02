Mit dem City Intelligence Lab (CIL) wird das AIT Center for Energy ein wesentlicher Teil des i-Lab im Herzen des Österreich-Pavillons auf der Expo Dubai 2020 sein: Im Rahmen der Weltausstellung werden die Expert*innen des City Intelligence Labs an zwei Tagen in Workshops und Präsentationen zum Thema "Sustainable Future Urban Planning" zeigen, wie Städte unter den Aspekten des Klimawandels, Energie und Mobilität geplant werden können. Die Workshops finden am 4.November 2021 und 17.Februar 2022 in Dubai statt.

„Wir freuen uns, dass wir die Lösungen und Forschungsansätze des City Intelligence Lab, als wegweisendes und innovatives Beispiel Österreichs im iLab des Österreich Pavillion präsentieren dürfen. Unser Beitrag zur nachhaltigen Stadtplanungspraxis der Zukunft konnte sich in einem großen Bewerbungsprozess als einer der innovativsten Beiträge Österreichs durchsetzen“, so Anton Plimon, Managing Director des AIT.

„Im City Intelligence Lab können Szenarien wie die Klimasitutation in Stadtteilen und die Optimierung von Personenflüssen anschaulich simuliert und durchgespielt werden – ein wesentlicher Baustein für die Planung von resilienten Städten. Das internationale Vorzeigelabor geht aber noch einen Schritt weiter und schafft es mithilfe digitaler Technologien die Benutzerperspektive in die Planung miteinzubeziehen. Wir freuen uns, unsere Expertise einem breiten internationalen Publikum in Dubai zu präsentieren“, so Wolfgang Hribernik, Head of Center for Energy.