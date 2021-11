WOLF vergibt Umweltpreis

WOLF belohnt das Engagement der Fachhandwerksunternehmen mit einer CO2-Kompensation im Wert von 1000 Euro und einem hochwertigen Insektenhotel. Der Preis wird in den Kategorien „Umweltfreundliche Heizungsinstallation“ und „Nachhaltigkeitsengagement im Betrieb“ verliehen.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2022 – interessierte Betriebe finden hier Infos und Teilnahmebedingungen. Nach Bewertung der eingegangenen Beiträge ist die Preisübergabe für das Frühjahr geplant. Über die Gewinner informiert WOLF auf seinen Kommunikationskanälen.

Kampagne gegen die Übersäuerung der Ozeane

Anlässlich des Starts der „Dekade der Ozeanforschung“ der Vereinten Nationen unterstützt WOLF die „One Ocean Foundation“. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Bewahrung der Meeresumwelt einsetzt. Eine breit gefächerte internationale Marketingkampagne soll sich sowohl an Privatleute als auch an Fachhandwerksunternehmen richten. Die dabei vermittelte Botschaft: Neben der Eindämmung der globalen Erderwärmung geht es bei der Reduzierung der CO2-Emissionen auch darum, die Übersäuerung der Ozeane zu verlangsamen. Denn die Abnahme des pH-Wertes im Meerwasser ist ein massives Problem, das zum Rückgang der Artenvielfalt und der Produktivität unserer Ökosysteme führt.

Auch Privathaushalte können helfen

Mit umweltfreundlicher Heiztechnik können, neben den SHK-Betrieben, auch Privatkunden ihren Beitrag zu Verbesserung der Situation leisten. Denn mehr als 20 Prozent des Energieverbrauchs in Europa sind auf die Heizung und Kühlung in Haushalten zurückzuführen. Daher können auch private Besucher*innen auf der Aktions-Website mehr über den größten CO2-Speicher der Erde erfahren und dabei entdecken, welche Potenziale in den eigenen vier Wänden zum Schutz unserer Weltmeere bestehen.

www.oneoceanfoundation.wolf.eu