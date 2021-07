Wiener Fernkälte sorgt für kühle Köpfe in der Metropole

Der Sommer ließ zwar heuer etwas auf sich warten, dafür zeigt er jetzt so richtig, was er kann. Bei Temperaturen um die 35 Grad und aufeinanderfolgenden Tropennächten, können aber nicht nur die Gemüter überhitzen. Deswegen hat die Fernkälte von Wien Energie vor einigen Tagen ihren ersten Großeinsatz in diesem Jahr angetreten. Über 140 Gebäude kühlt der Energiedienstleister heute schon klimafreundlich mit Fernkälte, künftig sollen noch mehr dazukommen.

Ab 35 Grad drei mal so viel Kühlleistung

Hitzetage, wie jene im Juni und Juli, verlangen selbst den hitzebeständigsten Sommerkindern einiges ab. Und auch der Fernkälte: „An Hitzetagen ab 30 Grad steigt der Kältebedarf stark an, ab 35 Grad benötigen wir etwa dreimal so viel Kühlleistung wie an regulären Sommertagen“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung. „Um klimafreundlich für Abkühlung zu sorgen, bauen wir unser Fernkältenetz kontinuierlich aus! Die Realisierung des Fernkälte-Rings um die Wiener Innenstadt ist ein großer Meilenstein. Bis 2026 investieren wir 90 Millionen Euro in die umweltfreundliche Kühltechnologie.“

Künftig brauchen wir ebenso viel Kühlenergie wie Heizenergie

Die Sommer werden immer wärmer und die Anzahl der Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad steigt stark an. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990 hat sich die Zahl der Hitzetage in Wien in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt. Die Bedeutung an klimafreundlichen Kühllösungen nimmt daher immer weiter zu. In weniger als zwanzig Jahren wird Europa laut ExpertInnen ebenso viel Kühlenergie wie Heizenergie brauchen. Fernkälte ist dafür die ideale Technologie: Sie spart 70 Prozent an Energie und 50 Prozent an CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Klimageräten.

Abwärme sorgt für Kühlung im Sommer

Ein Großteil der Kühlenergie bei Fernkälte kommt aus Abwärme, im Sommer vor allem jene aus Müllverbrennungsanlagen. So wie der Wiener Müll im Winter den StadtbewohnerInnen die Wärme liefert, kühlt er sie also auch im Sommer. Dadurch können Strom und Treibhausgasemissionen eingespart werden. Über ein eigenes Fernkältenetz wird auf etwa 5-6 Grad Celsius abgekühltes Wasser direkt zu den Abnehmern transportiert und dort über die eigenen Kühlsysteme in den Gebäuden verteilt.

Kaltwasser-Netzpumpen in einer Fernkältezentrale von Wien Energie

Fernkälte ideal für Innenstadt

Gerade im dicht verbauten Stadtzentrum ist Fernkälte eine optimale Lösung. Denn herkömmliche Klimaanlagen verbrauchen nicht bloß mehr Energie, sie benötigen auch deutlich mehr Platz. Deshalb baut Wien Energie um den ersten Bezirk das Fernkältenetz aus. Bis 2025 baut der Energiedienstleister einen Ring an Kältezentralen entlang der Ringstraße, derzeit wird eine neue Fernkältezentrale am Stubenring errichtet. Die neue Kältezentrale ist inzwischen fast fertig gebaut und geht noch im Spätsommer 2021 in Betrieb.

Wien Energie betreibt heute bereits ein über 19 Kilometer langes Fernkältenetz mit 130 Megawatt installierter Kälteleistung und baut dieses immer weiter aus – denn der Bedarf steigt jedes Jahr um 10 bis 15 Prozent.