Wien Energie setzt Arbeit an über 100 Baustellen fort

Wien Energie hat Anfang dieser Woche mehr als 100 Baustellen in Wien wieder hochgefahren. In den letzten Wochen wurden nur Arbeiten durchgeführt, die für die akute Versorgungssicherheit notwendig waren, jetzt schreitet auch der Ausbau der Infrastruktur wieder voran. Der Energieversorger stellt damit sicher, dass die Wienerinnen und Wiener auch in Zukunft zu jederzeit mit Energie und Telekommunikation versorgt werden.

Insbesondere werden die Arbeiten bei Fernwärme-, Fernkälte- und Glasfaserleitungsprojekten sowie Bauprojekte bei Anlagen und Revisionsarbeiten fortgesetzt. Darunter etwa der Bau der neuen Fernkältezentrale Stubenring am Franz-Josefs-Kai und in der Dominikanerbastei, der Abbruch eines Kamins beim Fernheizwerk Kagran oder der Glasfasernetzausbau an den Wiener Schulen.

Verschärfte Maßnahmen auf Baustellen

An oberster Stelle steht bei den Arbeiten die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten. Dafür wurden seitens Wien Energie und den beteiligten Baufirmen alle Vorkehrungen getroffen: Das reicht von Hygienemaßnahmen, verpflichteten Schutzmasken, einzuhaltenden Mindestabständen, Geräte-Desinfektionen, Verhaltensregeln sowie Unterweisungen des Personals. Laut Wien Energie entsprechen alle Baustellen den geltenden rechtlichen Vorgaben und den Sozialpartnervereinbarungen.

Auch der Störungsdienst von Wien Energie mit rund 120 Technikerinnen und Techniker ist im Einsatz. In ganz Wien und Umgebung werden Störungen und notwendige Wartungen von Heizungsanlagen oder Kältemaschinen gemäß den rechtlichen Vorgaben durchgeführt. Wenn die Heizung, das Warmwasser für die Dusche oder die Versorgung mit Kälte mal ausfällt, ist der Notdienst unter 0800 500 751 rund um die Uhr erreichbar.