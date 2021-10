Wiedergewählt: Österreicher bleibt Präsident des Welt-Bioenergieverbandes

Rakos will den Schwerpunkt weiterhin auf die nachhaltige Nutzung von Bioenergie als essenziellen Beitrag zum Klimaschutz legen. Bioenergie nutzt Holz sowie andere Produkte und Reststoffe der Landwirtschaft zur Energiegewinnung und macht in Europa derzeit rund 60 Prozent der gesamten Erzeugung von erneuerbarer Energie aus. Die internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Nutzung moderner Formen von Bioenergie einen maßgeblichen Beitrag für eine klimaneutrale Energiewirtschaft spielen wird. Rund 20 Prozent des gesamten globalen Energiebedarfs sollen bis 2050 aus biogenen Quellen kommen.

„Anwalt einer nachhaltigen Entwicklung“

Rakos freut sich auf die Weiterführung seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident des Weltverbandes: „Die nachhaltige Nutzung von Bioenergie spielt eine eminent wichtige Rolle in unserem Kampf gegen die Klimaerhitzung. Die World Bioenergy Association ist eine Plattform, die den globalen Austausch von Knowhow über die rasante technische Entwicklung im Bereich Bioenergienutzung fördert. Sie vermittelt politischen Entscheidungsträgern die Chancen, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben. Wir sehen uns als Anwalt einer nachhaltigen Entwicklung, die biogene Ressourcen so nutzt, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten werden und positive lokale Wirtschaftskreisläufe entstehen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in diesem Sinne etwas beitragen zu dürfen.“ Auch Michael Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von ProPellets Austria, freut sich über die Wiederwahl von Rakos: „Christian Rakos versteht es, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es erfüllt uns mit Stolz, dass unser Geschäftsführer diese wichtige internationale Rolle weiterhin innehat und international aktiv gestalten kann.“

Fokus auf erneuerbare Energie und Umweltschutz

Rakos ist studierter Physiker und befasst sich schon sein ganzes Berufsleben mit der Nutzung erneuerbarer Energie. Beginnend am Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dann bei der Österreichischen Energie Agentur und schließlich als Geschäftsführer des österreichischen Pelletverbandes. Rakos war auch Gründungspräsident des Europäischen Pelletdachverbandes sowie Vorstandsmitglied im Forum österreichischer Wissenschafter für den Umweltschutz und in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik.

Über die World Bioenergy Association

Die World Bioenergy Association ist ein Verein mit Sitz in Stockholm. Sie wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, die nachhaltige Nutzung von Bioenergie auf globaler Ebene zu fördern und sich für politische Rahmenbedingungen einzusetzen, die das ermöglichen. Der Verein hat rund 260 Mitglieder aus über 50 Ländern und engagiert sich unter anderem in politischen Foren wie den UN-Klimakonferenzen und anderen Veranstaltungen mit globaler energiepolitischer Perspektive. Der Verein publiziert jährlich die globale Bioenergiestatistik sowie Informationsmaterial zu unterschiedlichen Formen der Bioenergienutzung und organisiert regelmäßig online Veranstaltungen zu diesem Thema.