Kältetechnik

20.05.2020 22:04

Wie Sie rasch an Kälte kommen, wenn Sie sie brauchen

Ihre Kälteanlage ist ausgefallen und die Produktion droht stillzustehen? Sie müssen Ihre Anlage überholen oder umbauen? Sie brauchen rasch Kälte, um die Ausfallzeiten sicher zu überbrücken? Folgende Fragen helfen Ihnen bei der schnellen Entscheidung für die richtige Kälteanlage – denn in so einer Situation haben Sie nur eines im Sinn: den Stillstand in der Produktion abzuwenden.