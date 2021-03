Weltwassertag

18.03.2021 12:32

Wie man mit Technik aus Österreich 40.000 Liter Wasser im Jahr sparen kann

Am 22. März ist Weltwassertag, was uns an einen schonenden Umgang mit der kostbaren Ressource erinnern soll. Der ECOTURBINO, eine von der Rabmer Gruppe entwickelte Miniturbine, hilft dabei: Haushalte können damit pro Duschgang rund 40 Prozent Wasser sparen. Für Gebäudetechniker und Fachhandwerker kann das außerdem ein interessantes Zusatzgeschäft werden.