Wie heizt man das größte österreichische Schulareal?

Die HTL Mödling ist die größte Schule Österreichs mit einem umfassenden technischen Bildungsangebot für junge Menschen und besteht schon seit über 100 Jahren. Die Größe dieser Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) in Niederösterreich beeindruckt: Das Schulareal ist rund 24 ha groß, besitzt zahlreiche Sportstätten, ein Restaurant, eine Cafeteria, ein Studentenwohnheim campusM, 33 Gebäude, Werkstätten, Laboratorien, ein Sägewerk und eine Schmiede. Rund 3.500 Schüler (m/w/d) und 400 Lehrkräfte sind hier an 12 Fachabteilungen tätig.

Viele Abgänger der HTL Mödling sind in der HLK-Branche gesuchte Nachwuchs-Ingenieure. Auch aus diesem Grund pflegen viele Unternehmen der Branche mit der HTL Mödling eine enge und langjährige Zusammenarbeit. Diese wird zukünftig wohl noch intensiviert, denn im Jänner 2021 war der Start der Gebäudetechnik-Akademie, die als Drehscheibe zwischen Schule, Industrie, Installateur-Betrieben, Planungsbüros und auch der Zulieferindustrie fungieren soll.

Umstellung auf Fernwärme

Nach jahrzehntelangem Einsatz war es an der Zeit, die alte Heizkesselanlage, die das größte Schulareals Österreichs jahrelang mit Wärme versorgte, zu erneuern. Geplant wurde aufgrund von geplanten Energieeffizienzmaßnahmen die Umstellung auf Fernwärme. Das renommierte HKLS Planungsunternehmen San.-C.O.-Went aus Scheiblingkirchen/NÖ wurde mit der Planung beauftragt. Das Ingenieurbüro ist seit rund 30 Jahren im Bereich Groß- und Sonderprojekten tätig und hat sich schwerpunktmäßig auf die Revitalisierung von haustechnischen Alt- und Bestandsanlagen spezialisiert. San.-C.O.-Went plante mit dem niederösterreichischen Energieversorger und dem Expansionsanlagen-Experten Eder die neue Wärmeversorgung für die HTL Mödling.

Von den drei Wärmetauscher-Stationen als Fernwärme-Übergabe-Ort (: 4,4 MW + 800 kW + 1.500 kW) wird die Gesamtwärmeleistung von 6,7 MW auf dem weitläufigen Areal verteilt. Bei der neuen Fernwärme-Versorgungsanlage waren natürlich auch neue Ausdehnungsanlagen gefragt. So wurden von Eder, verteilt auf dem Gelände, mehrere elko-mat Eder multicontrol Expansionsautomaten mit Fokus auf 100 Prozent Redundanz und damit maximale Betriebssicherheit installiert und in Betrieb genommen. Mehrere elko-mat Eder multicontrol Expansionsautomaten wurden auf dem Gelände installiert.

„Für dieses Projekt kam für uns nur die Firma Eder in Frage, mit der wir seit vielen Jahren gemeinsame Projekte im Bildungsbereich umsetzen“, erklären DI Elisabeth Berger, Abteilungsvorständin Gebäudetechnik und Dipl. Päd. FOL Josef Trummer von der HTL-Abteilung Gebäudetechnik. „Das freute uns natürlich sehr, zumal auch bereits im alten Kesselhaus eine Eder-Ausdehnungsanlage installiert war, die ich zum Teil noch selbst betreut habe“, erinnert sich Ing. Joachim Galler von Eder.

Wie bereits erwähnt: Die HTL Mödling kooperiert mit einigen Unternehmen/Organisationen im Heizungs-/Kälte-/Lüftungs-Bereich – über die jüngste diesbezügliche Kooperation lesen Sie hier.

Das Projekt

Einige technische Daten zum Projekt