Wie ein Kombiwärmespeicher Trinkwasser in Krisenregionen bringt

Die Hilfsorganisation UNICEF will die Wasserversorgung und Hygiene in Krisenregionen verbessern – vor allem für benachteiligte Kinder und deren Familien in den ärmsten Ländern der Welt. Seit 2019 unterstützt ÖkoFEN das Österreichische Komitee für UNICEF auf dem Gebiet der professionellen Versorgung mit sauberem Wasser. Dabei steht vor allem die Aufbereitung von schmutzigem Wasser zu Trinkwasser im Fokus. „Kinder sind unsere Zukunft und daher sind wir stolz mit unserer Spende entscheidend zur Verbesserung der Situation für Kinder und deren Familien beitragen zu können und gemeinsam mit unserem Partner UNICEF eine grundlegende Versorgung mit Wasser ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Stefan Ortner.

Ein „Sauberes-Wasser-Paket“ pro verkauftem All-in-One-Kombiwärmespeicher