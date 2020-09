Wichtiger Impuls für Energieeffizienz

Von Heizungstausch über Energieeffizienz bis zur Bereitstellung von Prozesswärme für die Industrie: Contracting-Anbieter nehmen ihren Kunden die Last der Investition und des Betriebs ab. Sie gehen dabei eine langfristige Vereinbarung mit ihren Kunden ein.

Im Zuge der Novelle des Umweltförderungsgesetzes wurden am 23. September 2020 im Österreichischen Nationalrat nicht nur weitere Förderungen für Zwecke der thermisch-energetischen Sanierung und den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen in den Jahren 2021 und 2022 beschlossen (siehe eigene HLK-Meldung), sondern auch ein neuer Haftungsrahmen für Contracting. Für innovative Energiedienstleister sollte es damit leichter werden, wenn sie ihre Kunden (Haushalte, Unternehmen) bei den für eine erfolgreiche Energiewende notwendigen Investitionen unterstützen.

Die DECA (Dienstleister Energieffizienz & Contracting Austria) begrüßt die UFG-Novelle sehr und sieht darin eine ihrer wesentlichen Forderungen für eine Entwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen in Österreich erfüllt.

„Die DECA sieht in diesem neuen Instrument einen wichtigen Impuls für Energiedienstleistungen und Contracting in Österreich. Dies ist umso wichtiger, als die Fortschritte in der Energieeffizienz in Österreich bisher weit hinter den Notwendigkeiten und Möglichkeiten zurückgeblieben sind“, freut sich Ing. Robert Pichler, Obmann der DECA

Dieser Haftungsrahmen ist ein fähiges Instrument, das zusätzliches Kapital für wichtige Bereiche der Energiewende mobilisieren kann. Der Erfolg wird aber maßgeblich davon abhängen, dass bei der noch offenen Ausgestaltung der Richtlinien auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Die DECA setzt sich daher nachdrücklich dafür ein, dass möglichst das ganze Portfolio von klimawirksamen Contracting-Angeboten von dieser Absicherungsmöglichkeit umfasst wird.

Das UFG bzw. der Haftungsrahmen wird sicher auch beim Österreichischen Energieeffizienzkongress, den DECA am 09. November 2020 in Wien veranstaltet, thematisiert werden.