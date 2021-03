Wenn im Radio geduscht wird

Inhaltlich geht es bei den 20-sekündigen Radiospots um die in Knittelfeld von Austria Email produzierten Warmwasserspeicher sowie in einer zweiten Welle auch um die Wärmepumpen des Unternehmens.

Austria Email-Marketingleiterin Kerstin Ehgartner erklärt: „Der Fokus liegt auf der Qualität der Austria Email-Produkte sowie auf dem Komfort und den Einsparungsmöglichkeiten, die sich dadurch im Haushalt ergeben. Das bereiten wir seriös, zielgruppengerecht und etwas humorvoll auf.“

Flankierende Social Media Aktivitäten und eine Landing Page sollen die Österreicher (m/w/d) zur Investition in „Qualität für Lebensräume“ motivieren.

Die Spots laufen bis in die Osterferien auf Radio Austria, Radio 88.6, Radio Energy, Radio Arabella W/NÖ, Antenne Steiermark, Soundportal, Welle 1 Steiermark, Antenne Kärnten, Welle 1 Kärnten, Life Radio OÖ, Radio Arabella OÖ, Welle 1 OÖ, Antenne Salzburg, Welle 1 Salzburg, Life Radio Tiro l, Antenne Tirol, Antenne Vorarlberg, Radio Osttirol.