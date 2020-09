Weltleitmesse wird digital

Die Messe Frankfurt als Veranstalter und die ideellen Trägern der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima (ISH) reagieren gemeinsam auf die jüngste Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen und die damit einhergehenden verschärften Reiserestriktionen: Die ISH wird nicht wie geplant im März 2021 als Präsenzveranstaltung in Frankfurt a. M. in Deutschland stattfinden, sondern ausschließlich in digitaler Form – das wurde am 22. September 2020 mitgeteilt.

Davon ist aber nicht nur die ISH betroffen: Die Messe Frankfurt veranstaltet im Jahr 2021 bis einschließlich März gar keine eigenen physischen Messen am Standort.

Die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bedeutet, dass für alle Beteiligten ausreichend Zeit bleibt, um eine attraktive digitale ISH zu konzipieren und umzusetzen.

Dazu meint Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung, der Messe Frankfurt: „Wir haben in den vergangenen Monaten mehr als engagiert daran gearbeitet, dass die ISH 2021 auch als klassische Messe der persönlichen Begegnung stattfinden kann. Leider führt der aktuelle Pandemieverlauf zu einer zunehmenden Verunsicherung bei Ausstellern und Besuchern. Zusammen mit der erneuten Verschärfung der behördlichen und firmeninternen Reiserestriktionen ist eine physische Durchführung der ISH in der gewohnten Qualität nicht mehr möglich. Deswegen wird es im nächsten Jahr ausnahmsweise eine ausschließlich digitale ISH geben, als die zentrale virtuelle Branchen-Plattform für Business und Wissensaustausch. Hier können wir alle Aktivitäten der Aussteller bündeln und mit unseren eigenen Angeboten intelligent verknüpfen. Wir werden sehr bald mit attraktiven Angebotspaketen auf die Aussteller zukommen und dann unser internationales Vertriebsnetzwerk zur Besuchergewinnung aktivieren.“

Wolfgang Marzin sichert darüber hinaus allen Ausstellern eine Beteiligung zu, auch jenen, die sich entschlossen hatten, an einer physischen ISH nicht teilzunehmen.

Weitere Informationen zur digitalen ISH 2021 sollen in Kürze folgen.