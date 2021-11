Weil die Arbeit auch im Lockdown weitergeht

Die GC-Gruppe Österreich will auch im neuen Lockdown mit allen Services für seine Installateurpartner und Industriekunden da sein: „Unser oberstes Ziel ist es, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden sicherzustellen und gleichzeitig die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zu schützen“, betont Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich. „Unsere Logistikmannschaft ist in vollem Einsatz, wir liefern punktgenau und rasch aus“, so Hans-Peter Moser. Zudem sind Innendienst- und Außendienstmitarbeiter, ABEX und ELEMENTS Ausstellungen zu den gewohnten Zeiten für die Kunden erreichbar. Sämtliche Services erfolgen unter strikter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzbestimmungen.

Volle Warenverfügbarkeit, verlässliche Auslieferung

Die GC-Gruppe Österreich hat vorausschauend für die volle Verfügbarkeit des Lagersortiments gesorgt. Damit sei sichergestellt, dass die Installateurpartner ihre Ware weiterhin verlässlich erhalten und ihrer Arbeit trotz Lockdown uneingeschränkt nachgehen können. Um die persönliche Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten, ist zudem eine kontaktlose Übergabe der Waren eingerichtet. Auch die persönlichen Außendienst- und Innendienstmitarbeiter der Installateurkunden sind zu den gewohnten Zeiten telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

ABEX-Service und ELEMENTS-Badausstellungen weiterhin verfügbar

Die ABEXe der GC-Gruppe Österreich stellen Teil der technischen Grundversorgung dar, dahingehend sind sämtliche ABEXe sind zu den normalen Öffnungszeiten für die Installateurpartner unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen verfügbar. Selbiges gilt für die ELEMENTS-Ausstellungen – ebenfalls zu den gewohnten Öffnungszeiten und unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen.

Artikel per Mausklick bestellen

Über das Online-Service GC Online Plus können mehr als zwei Millionen Artikel bequem per Mausklick bestellt werden. GC Online Plus kann für die Installateurpartner gerade jetzt eine ausgezeichnete Alternative zu nicht unbedingt notwendigen persönlichen Kontakten darstellen.