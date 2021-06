Wasserstoff und klimaneutrale Gase: Österreichs Beiträge und Chancen

Im Fokus des Online-Talks steht Österreichs Rolle im europäischen Energiemix der Zukunft sowie unser Beitrag, der zur Erreichung der Klimaziele notwendig ist. Wasserstoff kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Die Expertenrunde wird die Chancen und Herausforderungen besprechen, die sich für Österreich aus der Nutzung seiner Gasinfrastruktur ergeben. Zudem sollen zielführende Lenkungsmaßnahmen und sinnvolle rechtliche Rahmenbedingungen angeregt werden.

Wasserstoff in Gasnetz einspeisen

Eine breite Allianz aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung in Österreich fordert ein sektorübergreifendes und technologieoffenes Denken bei der Energiewende. „Dies ist ein klarer Arbeitsauftrag an die Politik, Wasserstoff ins Gasnetz einzuspeisen, damit alle Österreicher die Möglichkeit bekommen, diese erneuerbare Energie zu nutzen“, sagt Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas Wärme. Der aktuelle Entwurf des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes müsse deshalb auch bezüglich der Förderung der Einspeisung von Wasserstoff ins Gasnetz nachgeschärft werden.

Internationale Expertenrunde

Die Expertenrunde besteht unter anderem aus Hans Rasmusson, Generalsekretär ERIG, dem gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk für die europäische Zusammenarbeit, Matthijs Soede, Wasserstoff-Koordinator der Europäischen Union, Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke sowie Andreas X. Müller, Geschäftsführer der Linde Gas GmbH.

Erste Erkenntnisse

Die Veranstaltung wird an ein Webinar vom 31. Mai 2021 anknüpfen, mit dem Thema „Beitrag von Wasserstoff und klimaneutralen Gasen zur Energiewende“. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus:

Die Kluft in der Energieversorgung zwischen dem Sommer mit viel Energieerzeugung bei relativ wenig Verbrauch sowie dem Winter – genau umgekehrt – ist nur mit dem Mix aus „Elektronen und Molekülen“ aus Grünem Gas inklusive Wasserstoff lösbar.

Der Bedarf an Gas wird in Zukunft tendenziell steigen. International wird genug Grünes Gas zur Verfügung stehen. Auch das Speichern von Grünem Gas in österreichischen Gasspeichern ist gewährleistet.

Österreich hat mehrere Hidden Champions – wenig bekannte Weltmarktführer in der Umwelttechnik. Verglichen mit Ländern wie Deutschland oder Frankreich wird jedoch viel zu wenig in Forschung und Entwicklung von Projekten zur Energiewende investiert.

Online-Teilnahme möglich

Am 16. Juni 2021 (14:30 bis 16:30 Uhr) geht es mit dem Fokus auf Erneuerbare Gase in Österreich weiter. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung „Wasserstoff und klimaneutrale Gase in Europa: Österreichs Beiträge & Chancen“ ist gratis. Anmeldungen bitte an sesa@voithofer.com.