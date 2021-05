Wasserstoff-LKW bei Mewa: die Zukunft rollt an

Wasserstoff gilt weltweit als Energieträger der Zukunft. In der Schweiz ist ein innovatives Wasserstoff-Programm bereits Realität: „Das Konzept der Wasserstoffnutzung für LKW ist für uns eine Weltpremiere, denn Mewa ist das bisher einzige Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das an diesem Projekt teilnimmt“, so Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer bei Mewa Österreich. Er ergänzt: „Wir sind sehr stolz, zu den Wasserstoff-Pionieren zu gehören, und hoffen natürlich, dass auch bald eine Zulassung für österreichische Straßen möglich wird.“

Aus dem Auspuff kommt Wasserdampf statt CO2

Bei dem Projekt steht die Nutzung von grünem, CO2-neutralem Wasserstoff im zentrum. Für dessen Erzeugung wird CO2-neutraler Strom aus Wasserkraftwerken genutzt – die Emission des Lkws besteht somit ausschließlich aus reinem Wasserdampf. Dieser nachhaltige Kreislauf passt hervorragend zu den neuen Distributionsstrategien von Mewa. „Die tägliche Belieferung unserer Kunden führt aktuell unvermeidlich zu einer CO2-Emission“, sagt Bernd Feketeföldi. „Diese CO2-Emission unserer Flotte möchten wir nachhaltig senken. Dabei setzt Mewa nicht auf CO2-reduzierte Brückentechnologien, sondern auf CO2-freie Zukunftstechnologien wie Wasserstoff.“

Nachhaltige Distribution

Der europäische Textildienstleister Mewa verpflichtet sich seit Jahren dem Mehrwegprinzip und damit der Strategie des nachhaltigen Handels und respektvollen Umgangs mit der Natur. Nun steht ein Wasserstoff-LKW im Fuhrpark des Unternehmens, der Mehrwegputztücher und Berufskleider holt und bringt. George Lazar, kaufmännischer Geschäftsführer bei Mewa in der Schweiz, freut sich über das Pilotprojekt. „Wir sind einen großen Schritt weitergekommen, zukünftig unsere Kunden in der Schweiz CO2-neutral beliefern zu können. Unsere Dienstleistung wird durch dieses Pionierprojekt noch nachhaltiger.“

Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff werden klimaneutral

Hyundai bietet als erster Hersteller ein schweres Serien-Nutzfahrzeug an, das mit Wasserstoff betrie- ben wird. Die sieben Wasserstofftanks sorgen mit ihrer Speicherkapazität für eine Reichweite von mehr als 400 km. „Pro Lastwagen und Jahr werden circa 65 Tonnen CO2 eingespart. Dieser Truck ist Kern eines außergewöhnlichen Kreislaufs und damit wichtiger Schlüssel zum emissionsfreien Transport“, so Mark Freymüller, CEO von Hyundai Hydrogen Mobility.