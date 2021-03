Wasser wertschätzen

Neben der Corona-Pandemie wird manchmal vergessen, dass auch die Klimakrise akuter ist denn je. Der Umgang mit den schwindenden Wasserressourcen ist aber nach wie vor ein wichtiges Thema. Daher nutzen die Vereinten Nationen den Weltwassertag am 22. März einmal dazu, um mehr Bewusstsein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wasserpolitik zu schaffen. Das Motto des heurigen Jahres lautet „Valuing Water“ und soll abermals den Wert und die Bedeutung von Wasser in Erinnerung rufen, für eine schonende und durchdachte Nutzung von Wasserressourcen.

Der stete Tropfen höhlt den Stein

Auch der Pumpenhersteller Xylem legt großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung von Wassernutzung und bemüht sich um einen unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprozess. Das Projekt Waterdrop verbindet beispielsweise Kundenbindung mit sozialem Engagement. Durch Benutzung der Waterdrop-App können KundInnen QR-Codes, die auf Broschüren, Schulungen, Messen usw. zu finden sind, scannen und sich für die Teilnahme an der nächsten Freiwilligenreise qualifizieren. Auf diesen Charityreisen errichten die TeilnehmerInnen u.a. Wassertürme für Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser und leisten zusätzlich Aufklärungsarbeit in Bezug auf Wasser. Auch die MitarbeiterInnen von Xylem sind als Volunteers aktiv: 45 Prozent davon nehmen regelmäßig an ehrenamtlichen Projekten des gemeinnützigen Programms Xylem Watermark teil.

Orientierung an den Nachhaltigkeitszielen der UN

Xylem hat sich 2019 zu konkreten sozialen und ökologischen Zielen verpflichtet, die bis 2025 realisiert werden sollen. Diese orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und sollen dabei helfen, umweltbewusstes Denken und Prozesse nachhaltig im gesamten Unternehmen zu implementieren.

Laut den vereinten Nationen sind aktuell noch über 37 Prozent aller Menschen ohne einen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Auch die Zahl von Krankheiten, die aus unsauberem Wasser resultieren, sind nach wie vor alarmierend hoch. Die Unternehmensziele von Xylem umfassen daher auch das Einsparen von 16,5 Milliarden Kubikmetern an Wasserressourcen sowie das Aufbereiten von 13 Milliarden Kubikmetern Wasser aus dem Produktionsprozess zur Wiederverwendung vor Ort.

Um bei der Erreichung des Ziels zu unterstützen, mindestens 20 Millionen Menschen aus Entwicklungsländern den Zugang zu sauberen Wasser zu ermöglichen, hat Xylem sich verschrieben, jeweils ein Prozent der Unternehmensgewinne sowie zusätzlich ein Prozent der Gesamtarbeitszeit der MitarbeiterInnen für soziale Projekte und Gemeinschaftshilfen aufzuwenden.