Was soll ich werden? Gebäudetechniker!

Durch das Corona Virus können in diesem Schuljahr zwar leider keine „Tage der offenen Tür“ in der HTL Mödling veranstaltet werden. Um interessierten Eltern und Kindern trotzdem einen Eindruck von der Schule geben zu können, bietet die HTL Mödling aber geführte Besichtigungen der Abteilungen und Werkstätten an.

Diese Chance sollte man nutzen und sich z. B. über die Abteilung Gebäudetechnik der HTL Mödling informieren. Auf Grund der hochinteressanten und umfassenden fachlichen Ausbildung bietet die Abteilung für Gebäudetechnik beste berufliche Zukunftsaussichten. Wer hier absolviert, ist ein gefragter Mitarbeiter, dem alle Türen in der Wirtschaft offen stehen.



19.11. Elektrotechnik, Maschinenbau, Gebäudetechnik, Umwelttechnik

Am Freitag, 19. November 2021, kann man sich u.a. in den HTL-Fachabteilungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Gebäudetechnik oder Umwelttechnik informieren.

Die geführten Touren finden im Stundentakt (13, 14, 15, 16 Uhr) statt und dauern maximal 1,5 Stunden. An jeder Tour können max. 12 Personen teilnehmen.

Nach jeder Tour gibt es die Möglichkeit mit Bildungsberatern zum Thema Ausbildung und mit Campus M-Mitarbeitern über das Schülerheim zu sprechen.



10.12: Maschinenbau, Gebäudetechnik, Umwelttechnik

Am Freitag, 10. Dezember 2021, kann man sich u.a. in den HTL-Fachabteilungen Maschinenbau, Gebäudetechnik und Umwelttechnik informieren.

Anmeldungen erforderlich

Eine Anmeldung zu den „Guided Tours“ an der HTL Mödling ist erforderlich und kann auf der Homepage online gebucht werden. Hier findet man auch alle weiteren Details zu den Fachabteilungen der HTL Mödling (Maschinenbau, Gebäudetechnik, Fahrzeugtechnik, Wirtschaftsingenieur, Hochbau, Umwelttechnik, Tiefbau, Holztechnik, Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik, Innenarchitektur).