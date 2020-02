Was intelligente Supermärkte können

Die EuroShop, die weltweit Nr.1 Retail Fachmesse, findet vom 16. bis 20. Februar 2020 in Düsseldorf statt. Rund 2.300 Aussteller aus mehr als 60 Ländern treffen doert mit erwarteten 114.000 Fachbesuchern aus aller Welt zusammen.

Auch Danfoss ist mit einem Messestand vertreten. Das Unternehmen zeigt auf der EuroShop Produkte und Lösungen für Smart Store-Lösungen - von den Ventilen bis hin zu intelligenten Überwachungs- und Managementtechnologien für Supermärkte.

Experten zeigen, wie die Fernüberwachung und -verwaltung beispielsweise Systemalarme vereinfachen kann und damit Service-Calls reduziert, Kosten spart und gleichzeitig die Leistung optimiert.

HLK- Systeme, Verbund- und Kühlstellenregler, aber auch einzelne Geräte können von den Danfoss Monitoring and Management Services gemeinsam verwaltet werden.

Neuheiten zur Euroshop

Die folgenden neuen Danfoss-Produkte werden auf der EuroShop 2020 vorgestellt:

• Der brandneue ADAP-KOOL-Case-Controller

• Die CO2 Mini-Pack-Lösung - benutzerfreundliche Technologie für kleinere Geschäfte

• Die Semi-Plugin-Lösung mit Wasserkreislauf

• Die neuen Systemmanager für Klein- und Großformate: AK-SM 800A System Manager und Convenience Store Gateway

• Prosa IoT-Lösungen für Asset Management und Performance

• Aus der Cloud-Danfoss Partnerschaft mit Microsoft entstehen neue Cloud-Dienste - diese erlauben erhebliche Einsparungen, Effizienzsteigerungen und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten

Natürliche Kältetechnik live erleben

Die Mobile CO2 Training-Station ist bereits um die ganze Welt gereist und Hunderte von Ingenieuren und Technikern haben so mehr über Technologien gelernt, die die CO2-Nutzung in gewerblichen Kühlsystemen ermöglicht und wie sie diese effektiv nutzen können. Jetzt kehrt dieses voll funktionsfähige transkritisches CO2-System in einer erweiterten Version mit mehr Ressourcen wieder zur EuroShop zurück.

Eine der Neuheiten ist die Simulation eines Kühlraums, die mit einer App auf dem Stand im Inneren überwacht werden kann. Dort kann man auch die neue Reihe der Danfoss-Verflüssigungssätze mit CO2 sehen.

Interessierte finden Danfoss auf der EuroShop in Halle 16 (Stand C59) und im Freigelände vor der Halle 16 (wo die vollständig transkritischen CO2-Systeme präsentiert werden).