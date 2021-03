Walter Roller GmbH hat einen neuen "Leiter Technologie"

Das Unternehmen Walter Roller ist seit 75 Jahren Anbieter von hochwertigen, kundenspezifischen Wärmetauscherprodukten für die Gewerbe- und Industriekälte, Klimatisierung und Prozesskühlung. Seit 1. März hat Roller nun einen neuen "Leiter Technologie": Dr. Philipp Rollmann. Er studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart und forschte als Doktorand am Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik. 2015 schloss er seine Promotion mit Auszeichnung des DKV-Nachwuchspreises ab und war in den letzten Jahren bei Güntner für die Technologie und Vorentwicklung verantwortlich.

Bei Roller wird Rollmann, in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung und dem Produktmanagement, an der Weiterentwicklung der produzierten Geräte mitwirken. So wird Rollmann die Rohrsysteme der Luftkühler, Wärmetauscher und Klimageräte, unter Beibehaltung der traditionellen Werte, energetisch optimieren. Außerdem wird er die Auswahlsoftware für die kundenseitige Auslegung von Geräten weiterentwickeln und so das Wachstum des Unternehmens aktiv mitgestalten. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bin froh, mein theoretisches Wissen aus meiner langjährigen Ausbildung sowie meine praktische Erfahrung bei Roller einsetzen zu können. Gemeinsam werden wir optimale Lösungen für unsere Kunden entwerfen und umsetzen“, so Philipp Rollmann. Auch Wolfgang Krenn, Geschäftsführer der Walter Roller GmbH & Co, zeigt sich mit der Personalwahl zufrieden: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Herrn Dr. Rollmann einen so erfahrenen und motivierten Fachmann für die Weiterentwicklung unserer Technologien gewinnen konnten.“