Wärmewende: Sechs, setzen

Die Wärmewende könnte sich mittlerweile in der dritten Schulklasse befinden und bereits erste Erfolge in Energie- und Wirtschaftskunde verzeichnen. Stattdessen sitzt sie seit neun Jahren an der immer gleichen Stelle fest und niemand scheint dazuzulernen. Seit 2010 stagniert die Wärmewende, wie der neue Gebäudereport der Deutschen Energieagentur (dena) nun zeigt. „Mit der derzeitigen Situation im Gebäudesektor die Klimaziele für 2030 zu erreichen, wird eine sehr, sehr große Herausforderung“, warnt Robert Westermann, Experte für Energieeffiziente Gebäude bei der dena. Die Ziele für 2020 hat Deutschland bereits verfehlt, geht es in diesem Tempo weiter, droht spätestens in zehn Jahren ein Scheitern. „Es ist höchste Zeit, dass die Energiewende im Gebäudebereich wieder Fahrt aufnimmt“, ergänzt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. „Im vergangenen Jahrzehnt ist wenig passiert. Ohne zusätzliche Anstrengungen werden die jährlichen Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich nach unseren Schätzungen im Jahr 2030 um bis zu 28 Millionen Tonnen über dem angestrebten Wert von 70 bis 72 Millionen Tonnen liegen.“

Seit 2010 dümpelt die Sanierungsrate des gesamten Gebäudebestands bei einem Prozent dahin. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wäre aber mindestens eine Rate von 1,5 Prozent notwendig. Dabei hat Deutschland vor der Jahrtausendwende fleißig saniert: „Man sieht an den Zahlen, dass vor allem in den 90ern viel saniert wurde. Das lag vor allem an der Förderung der Sanierungen des Gebäudebereichs in Ostdeutschland. Spätestens 2010 ist die Sanierung jedoch stark abgeebbt“, so Westermann im Gespräch mit Briefing.One.

Effizienz zahlt sich aus

Bei Sanierungen und beim Bau neuer Gebäude werden häufig nur die Investitionskosten berücksichtigt, Langzeit-Ersparnisse werden außen vorgelassen. Ein Fehler, denn hohe Neubaustandards und niedrige Energieverbräuche führen langfristig zu einer Wohnkostenentlastung aller Bürger. Dennoch sind Bauträger gezwungen, Kosten einzusparen, da die Grundstückspreise bereits sehr hoch sind. Vor allem in Wachstumsregionen werden Wohnimmobilien immer teurer. Seit 2000 stieg der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Bauland um 46 Prozent. Abgewälzt werden die Kosten am Ende aber ohnehin auf die Mieter. Alleine 2018 ist der durchschnittliche Mietpreis in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 8,41 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Am teuersten lebt es sich in München, dort zahlen Mieter 17,73 Euro pro Quadratmeter – trotz mangelhafter Sanierung und niedriger Energieeffizienz.

Durch effiziente Technologien könnte der Energieverbrauch in Deutschland längst reduziert werden. Stattdessen stagniert er aber ebenso wie die Sanierungsrate. Zwar ist der Endenergieverbrauch für Raumwärme um 25 Prozent gesunken, gleichzeitig hat sich der Energieverbrauch für Warmwasser jedoch erhöht. Auf den ohnehin stagnierenden Energieverbrauch kommt ein weiteres Problem zu: Der steigende Bedarf an Klimageräten. Sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden nimmt der Bedarf an Klimakälte bereits zu. 2018 wurden in Deutschland rund 200.000 Split- und VRF-Klimageräte verkauft. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 15 bis 20 Prozent – mobile Klimageräte nicht einberechnet.

Bundesregierung ist bemüht

Im Gebäudesektor sind damit mehrere Baustellen offen, denen allen dasselbe Fundament fehlt: Ein attraktiver Anreiz für Investoren. „Bei der Sanierung gilt: Je mehr, desto besser. Es ist gut, die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe zu tauschen, noch besser ist es aber, auch Fenster und Gebäudehülle zu sanieren. Nur so werden die Effekte einer effizienten Heizung auch deutlich“, erklärt Robert Westermann. Im Bereich Heizungsmodernisierung hat die deutsche Regierung mit ihrem Klimapaket bereits reagiert. Wird eine bestehende Ölheizung durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzt, will der Staat 40 Prozent der Kosten der neuen Heizungsanlage übernehmen. Bis 2026 sollen Ölheizungen zudem vollkommen verboten sein. Generell zeigt sich Westermann mit dem Klimapaket zufrieden: „Es wurden überall ein paar Anpassungen vorgenommen. Es gibt höhere Steuerförderungen für die Anlagentechnik und Gebäudehülle sowie eine Anpassung des Ordnungsrechts. Demnächst kommt außerdem das Gebäudeenergiegesetz, das auch große Effekte bewirken könnte.“ Und im „Könnte“ liegt das Problem, denn das Klimapaket ist zwar ein hübsches Maßnahmenpaket, inwiefern es sich im Endeffekt aber auf Sanierung und Energieeffizienz auswirkt, ist schwer zu sagen. „Im Gebäudesektor ist auf politischer Ebene viel passiert. Ob sich die Klimaziele für 2030 so erreichen lassen, ist aber schwer vorhersehbar“, meint Westermann. Vor allem die Lösung für die CO2-Bepreisung sieht der Experte kritisch: „Grundsätzlich ist das nationale Emissionshandelssystem eine gute Lösung, jedoch ist fraglich, ob mit der Höhe der Preise eine Wirkung erzielt wird. Hier müsste noch etwas nachgebessert werden“

Gebäudeautomatisierung muss miteinbezogen werden

Großes Potenzial sieht der Experte indes in der Digitalisierung: „Mittels Gebäudeautomatisierung kann die Gebäudeeffizienz besser gesteuert werden, da wird sich noch viel am Markt tun. Auch das muss weiterhin gefördert werden, denn derzeit wird das Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft. Wir müssen schauen, dass wir den Anschluss nicht verlieren.“ Westermann wünscht sich zukünftig eine digitalisierte Wärmesteuerung von ganzen Quartieren sowie die Verwendung von Künstlicher Intelligenz und Blockchain in der Energiewende. „Der Staat muss hier Pilotprojekte fördern, um zu zeigen wie solche Technologien sinnvoll eingesetzt werden können.“ Die Meinung Westermanns spiegelt sich auch im dena-Gebäudereport wieder: „Gerade digitale Ansätze wie Gebäudeautomation, Smart Home/Building und Energiedatenmanagement werden zukünftig im Gebäudebereich eine wichtige Rolle spielen, auch um integrierte und sektorenübergreifend Energiewendeansätze zu realisieren“, heißt es darin.

Mit dem Klimapaket hat die große Koalition den ersten Schritt getan. Nun muss sich die Wirksamkeit des Maßnahmenpakets beweisen. Trotz einiger Erfolge hätten die Ambitionen der Regierung größer sein können. Um Industrie und Bürger zu einem raschen Umstieg auf erneuerbare Technologien und Gebäudesanierungen zu bewegen, werden noch stärkere Anreize benötigt. Bis diese gegeben sind, heißt es für die Regierung: Nachsitzen.