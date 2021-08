Wärmetauscher für sichere Trinkwassersysteme mit höheren Kapazitäten

Die Plattenwärmetauscher AlfaNovaTW werden mit der patentierten Fügetechnik AlfaFusion gefertigt. Das Ergebnis: eine Konstruktion, die zu 100 Prozent aus Edelstahl besteht. Diese Lösung soll weitaus sicherer sein, als der Einsatz herkömmlicher, gelöteter oder mit Beschichtungen behandelter Wärmetauscher. Diese können Kupfer oder Nickel an das Wasser abgeben. Die Plattenwärmetauscher AlfaNovaTW „sind sehr robust, korrosionsbeständig und bieten einen hervorragenden thermischen Wirkungsgrad“, so Pierre Hultbäck, Leiter Energy Division bei Alfa Laval Mid Europe.

Für ein breiteres Spektrum an Kapazitäten

Der neue Plattenwärmetauscher eignet sich aufgrund seines größeren Designs für umfangreichere Trinkwassersysteme. Damit bietet Alfa Laval nun Wärmetauscher für kleine und große Hauswasserinstallationen sowie eine breite Palette von HLK-Anwendungen. Die standardisierten Modelle der Reihe AlfaNovaTW verfügen über Anschlüsse für alle gängigen Trinkwassersysteme. Auf Wunsch werden auch kundenspezifische Konfigurationen realisiert. „Die Bevorratung von Standardmodellen gewährleistet kurze Lieferzeiten und ermöglicht unseren Kunden, kostengünstigere Trinkwassersysteme mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit anzubieten“, sagt Hultbäck.

Kostenloses Webinar

Am 2. September um 11.00 Uhr veranstaltet Alfa Laval ein kostenloses Webinar zum AlfaNovaTW 66, das sich an insbesondere an Hersteller von Trinkwassersystemen und Wohnungsbaugesellschaften richtet. Hier können Sie sich dazu anmelden.