Viessmann Klimalösungen nahtlos integrieren

Über das neue Portal können Entwickler gemeinsam mit Viessmann tool-basierte Ansätze und Lösungen realisieren. Es bietet einen Zugriff auf Daten des integrierten Viessmann Lösungsangebots, womit sich beispielsweise Parameter für Energieeinsparung und CO2-Reduzierung nach den jeweiligen individuellen Anforderungen anpassen sowie Apps für die vollständige Kontrolle der Hausautomation entwerfen lassen.

Zugang mit wenigen Schritten

Mit wenigen Schritten kann mit dem Aufruf der Viessmann APIs begonnen werden:

Die APIs entdecken: Alle Viessmann APIs sind in der API Dokumentation zu finden. Im Abschnitt “Auswahl der richtigen API” befindet sich eine Anleitung zum Auffinden der passenden API.

Account erstellen: Zur Anmeldung auf dem Developer Portal wird ein Viessmann Account benötigt. Dabei handelt es sich um denselben Account, der beispielsweise bereits als Login für die ViCare App verwendet wird. Wer noch keinen Account hat, kann sich für den Zutritt zum Portal aber auch direkt online registrieren.

API-Key abrufen: Um mit der Verwendung der APIs zu beginnen, muss eine Authentifizierung erfolgen, indem die API-Keys abgerufen werden und damit ein neuer Client erstellt wird.

Kostenfrei mit der Entwicklung beginnen

Der Zugang zu den grundlegenden Funktionen des Viessmann Developer Portals – z. B. Heizsystem Basisfunktionen, Lüftungs- und Warmwasserspeicher-Funktionen – und eine Basismenge an API-Aufrufen ist kostenfrei. So können Nutzer sofort mit der Entwicklung und Integration ihrer Anwendungen beginnen. Viessmann kündigt darüber hinaus auch verschiedene, kostenpflichtige Angebote an, die den Zugriff auf mehr Funktionalitäten bzw. eine höhere Anzahl von API-Aufrufen ermöglichen.

Das Viessmann API-Portal ist unter developer.viessmann.com erreichbar.