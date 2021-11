Verstärkung im Bereich Heiz- und Kühlsysteme

Der 38-Jährige bringt seine langjährige Branchenerfahrung in der der Klima- und Lüftungstechnik in das österreichische Panasonic-Team mit ein und wird es als neuer Key Account Manager und Produkttrainer ergänzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Mariusz Gasinski mit an Bord holen konnten und er uns tatkräftig in dem stark wachsenden Markt unterstützen wird“, sagt Roland Kerschbaum, Panasonic-Vertriebsleiter für Österreich und die Schweiz.